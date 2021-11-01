Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не ведёт переговоры с Польским футбольным союзом, утверждает «Спорт-Экспресс». По данным источника, ни представители федерации, ни его бывший клуб «Легия» не обращались к специалисту.

Сегодня в СМИ появилась информация, что к Черчесову неофициально обращался президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. Отмечается, что Черчесова пригласят в сборную Польши, если команда не попадёт на чемпионат мира-2022. На данный момент поляки идут вторыми в группе, уступая Англии 3 очка и опережая Албанию на 2 очка. Первое место группы автоматически выходит на ЧМ, команда со второго места борется в плей-офф весной 2022 года.

Черчесов в сезоне-2015/16 выиграл с «Легией» чемпионат и Кубок Польши, после чего возглавил сборную России.

С российской национальной командой специалист работал с 2016 по 2021 год, дошёл до четвертьфинала ЧМ-2018 и не смог выйти из группы на Евро-2020.