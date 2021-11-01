Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о шансах российских спортсменов с допинговым прошлым принять участие в Олимпиаде-2022. По его словам, российская сторона сотрудничает с ВАДА, чтобы решить этот вопрос.

«Мы сейчас активно и конструктивно взаимодействуем с ВАДА. Я думаю, что никаких претензий исключительно к России нет, — цитирует «Матч ТВ» Матыцина. — Есть желание перелистнуть эту страницу и есть взаимное намерение восстановить в правах наше антидопинговое агентство. Такие предпосылки есть, мы работаем в этом направлении».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) россияне будут выступать под нейтральным флагом и гимном.