Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о задачах российских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине. По его словам, медальный план перед сборной не ставится, но планируется попасть в тройку лидеров.

«Я уже говорил, что задача попасть в топ-3. Медального плана нет, мы его не утверждали», — цитирует «Матч ТВ» Матыцина.

Также Матыцин заявил, что 3 ноября состоится заседание штаба, на котором утвердят состав делегации на Игры-2022.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) россияне будут выступать под нейтральным флагом и гимном.

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Россия заняла 13-е место в медальном зачёте, однако тогда команда лишилась ряда ведущих спортсменов.