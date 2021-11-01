Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил непопадание нападающего «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Соболев не вошёл даже в расширенный список, а в окончательный список попали Фёдор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев.

«Если его нет в расширенном списке, значит, не рассматриваю его как игрока сборной», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Карпина про Соболева.

В текущем сезоне Соболев провёл за красно-белых 17 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 голевых передачи. За сборную России он провёл 8 матчей и забил 3 мяча при Станиславе Черчесове, а при Карпине ещё ни разу не получал вызова.

Сборная России в ноябре сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).