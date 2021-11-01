ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз за нарушения в сентябрьских матчах сборной России по футболу. В играх отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии (0:0) и Мальты (2:0) были нарушены порядок и безопасность, появление на поле посторонних, а также не было соблюдено зонирование стадиона.

РФС заплатит штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.

Сборная России занимает первое место в группе отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют в Санкт-Петербурге с Кипром, 14 ноября — на выезде с Хорватией.