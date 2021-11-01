Российский футбольный союз опубликовал список игроков, вызванных в молодёжную сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2023. В команду вызван один футболист «Зенита» — полузащитник Кирилл Кравцов.

Также стоит отметить, что приглашения в молодёжку получили также хавбеки Константин Марадишвили («Локомотив») и Александр Черников («Краснодар»), нападающие Константин Тюкавин («Динамо») и Гамид Агаларов («Уфа»). Все они были включены в расширенный список национальной сборной России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022, однако не попали в окончательный состав. Агаларов с 11 голами лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.

Подопечные Михаила Галактионова сыграют 12 ноября против Словакии, а 16 ноября — против Испании. Обе игры пройдут на «Арене Химки».