Футбольный клуб «Сочи» эффектно заявил о том, что команда продлевает контракт с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа.

Команда по футболу «Сочи» в своем официально Telegram-канале объявила о том, что контракт между клубом и полузащитником Кристианом Нобоа продлен по схеме «1+1».

Информация об этом предоставлена на канале в форме видео со спецэффектами, а также ролик сопроводила надпись «Мы сделали всё по красоте».

Напомним, что 37-летний Нобоа играет за «Сочи» с 2019 года. Спортсмен является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, которому удалось поразить ворота соперника 10 раз из 15 проведенных встреч.

Кристиан также выступал за команды «Зенит», «Рубин», «Динамо» и «Ростов».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что 19 января встретятся два легендарных капитана и нападающих Криштиану Роналду и Лионель Месси.