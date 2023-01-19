Товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратов для команды «Оренбург» закончился поражением.

В ОАЭ 19 января завершилась встреча в рамках учебно-товарищеского сбора команд «Оренбург» и ЦСКА. Результатом матча стала победа столичного клуба со счетом 1:0. Об этом сообщает РИА Спорт.

Единственный гол смог забить полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков. Мяч влетел в ворота соперника уже на 13-й минуте игры.

Встреча не обошлась и без потасовки на футбольном поле, которая завершилась удалением двух игроков.

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