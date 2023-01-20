Российский форвард команды «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов реализовал на льду против «Каролины Харрикейнз» свой юбилейный гол.

20 января состоялась встреча двух хоккейных команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» клуб «Каролина Харрикейнз» на свое площадке принимал «Миннесоту Уайлд». Результатом встречи стала победа хозяев льда со счетом 5:2. Об этом сообщает Чемпионат.

Игра началась с юбилейного гола нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который он реализовал на 28-й минуте матча.

Для Капризова эта шайба стала 26-й в текущем сезоне. Данная шайба стала 100-й для спортсмена.

Также отмечено, что Кириллу Капризову понадобилось 180 игр для преодоления трехзначного числа в забитых голах в ворота соперника. Россиянин вошел в тройку хоккеистов, которым удалось преодолеть данный рубеж. Так, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил свою сотую шайбу на 167-й игре, а Патрик Лайне «Коламбуса» на 179й.

Кирилл Капризов также играл за сборную России на Олимпийских играх 2018 года.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не стал бить в пустые ворота, а позволил одноклубнику и капитану команды Стивену Стэмксу оформить хет-трик.