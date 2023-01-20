Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз» запомнится не забитой шайбой, а как зачинщик массовой драки на льду.

20 января в Канаде в городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плэйс» прошла очередная встреча в НХЛ. За победу боролись команды «Эдмонтон Ойлерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Лидерство досталось канадцам со счетом 5:3. Об этом сообщает Чемпионат.

Первый гол встречи удалось забить на 7-й минуте команде хозяев площадки. Автором шайбы стал Маклауд. На 17-й минуте команде удалось выбить первое большинство. Автором второго гола стал Драйзайтль.

После того, как Драйзайтль забросил гол в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг», и началась потасовка от Никиты Кучерова. Российский нападающий толкнул канадского форварда Эвандера Кейна в спину и чудом избежал за это наказания. Но после этого инцидента на льду вспыхнула драка между Дарнеллом Нурсом и Корри Перри, а также между Климом Костином и Патриком Маруну.

В игре забитыми шайбами также отличились на 22-й минуте Брэндон Хагель, Зак Хайман на 24-й минуте укрепил преимущество хозяев, но на 28-й минуте Стивен Стэмкос сократил отставание до минимума, а на 33-й минуте счёт сравнял Брейден Пойнт с передачи Кучерова.

Два последних и победных гола принадлежат хоккеистам из «Эдмонтон Ойлерз» Маклауду и Драйзайтлю.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что как может меняться настроение Кучерова. Еще вчера, 19 января, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не стал бить в пустые ворота, а позволил одноклубнику и капитану команды Стивену Стэмксу оформить хет-трик.