Аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду обменялись голами уже в первом тайме товарищеского матча.

В Саудовской Аравии на футбольном поле во время товарищеского матча встретились два легендарных нападающих Лионель Месси и Криштиану Роналду.

19 января 20233 года долгожданная встреча на одном поле Месси и Роналду завершилась счетом 5:4. Команда «ПСЖ», за которую играл аргентинец, вырвала победу у капитана сборной Эр-Рияда Криштиану Роналду, в которую вошли лучшие игроки клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Об этом сообщает РИА Спорт.

Уже на 3-й минуте матча Лионель Месси удачно атаковал ворота противника и отправил мяч в сетку. Криштиану смог забросить ответный гол на 34-й минуте с пенальти, а второй гол исполнил на 45+6 минуте игры.

Также в игре отличились футболисты «ПСЖ» Маркиньос на 43-й минуте, Серхио Рамос на 54-й, на 60-й минуте гол забил нападающий Килиан Мбаппе и на 78-й минуте Уго Экитике. Неймар в добавленное время не смог реализовать пенальти.

У сборной Эр-Рияда на 57-минуте забил мяч в ворота Чан Хен Су, а последний гол принадлежит полузащитнику Талиска.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что встреча двух футболистов Месси и Криштиану в Саудовской Аравии была первой игрой за последние два года.