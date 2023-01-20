В Испании задержали по подозрению в сексуальных домогательствах экс-футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса.

Как сообщает РИА Спорт со ссылкой на газету La Vanguardia, 39-летнего защитника Дани Алвеса подозревают в домогательстве к женщине, которая и подала на него заявление в полицию 2 января 2023 года.

Заявительница утверждает, что в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря футболист совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Спортсмен свою вину не признает.

Также известно, что Дани Алвес приехал в Каталонию в полицейское отделение, чтобы дать показания. Далее, суд примет к футболисту меру пресечения.

Напомним, что Алвес имеет 46 трофеев и является самым титулованным игроком в футбол в истории.

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