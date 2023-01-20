С сухим триумфом закончилась встреча «Вашингтон Кэпиталз» с «Аризоной». В игре отличился российский защитник Дмитрий Орлов.

20 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Аризоной» и «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает Газета.Ru.

Игра проходила в Темпе на стадионе «Маллетт Арена» и завершилась она сухой победой команды «Вашингтон» со счетом 4:0.

Так, в матче отличились форвард Дилан Строум, который отправил первую шайбу в ворота «Вашингтона» уже на 4-й минуте, в конце второго тайма гол забил нападающий Сони Милано. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов смог реализовать третий гол, который уже значился как разгромный, и четвертая шайба была отправлена снова Стоуном, которая подарила ему в игре дубль.

«Вашингтон» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 56 баллами. «Аризона» расположилась на 14 строчке.

Дмитрий Орлов выступал за сборную России в Чемпионате Мира по хоккею с шайбой в 2014 году.

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