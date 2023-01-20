Петербургская фигуристка Станислава Константинова объявила о завершении своей спортивной карьеры на льду.

В своем микроблоге в социальной сети петербургская фигуристка Станислава Константинова объявила об уходе из большого спорта. 22-летняя спортсменка решила посветить свое время и желание участиям в разнообразных проектах и шоу на льду. Об этом сообщает МК в Питере.

Обладательница серебра в соревнованиях по Гран-при в Финляндии в 2018 году, трансляцию которых вел телеканал МАТЧ ТВ, рассказала, что за последние полтора года уже уходила из спорта, но каждый раз возвращалась, так как не может скрывать свою тягу к фигурному катанию.

При этом, девушка останется в строю и будет выступать в шоу и проектах, которые посвящены данному виду спорту.

Также Константинова поблагодарила всех зрителей и тренеров за то, что они были рядом и поддерживали ее все 15 лет труда.

Фигуристка выступала на чемпионатах Европы и мира, становилась бронзовым призером Универсиады в 2019 году.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала журналистам, что хочет более творческой деятельности, а также больше времени уделять своему здоровью.