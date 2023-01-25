Стали известны подробности в деле об изнасиловании, фигурантом которого стал экс-футболист сборной Бразилии Дани Алвес. Ему грозит от 4 до 12 лет заключения.

Полиция нашла доказательство причастности самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса в деле о совершении действий сексуального характера. Об этом сообщает РИА Спорт со ссылкой на Marca.

Известно, что начале января 39-летняя девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. Он обвинила в действиях сексуального характера, а также в побоях, экс футболиста испанской «Барселоны» Дани Алвеса.

Один из патрульных в ту роковую ночь для пострадавшей случайно записал первые заявления о преступлении. На видео девушка была запечатлена плачущей и очень нервной. Её доставили в медицинское учреждение, где специалисты обнаружили на теле травмы, которые указывали на борьбу, а также следы семенной жидкости. Вдобавок, были найдены отпечатки пальцев, которые подтверждают причастность Дани к преступлению.

В суде спортсмен изложил три версии показания. Все они противоречили друг другу. Суд Барселоны 20 января заключил футболиста под стражу, отказав в залоге. Теперь Дани Алвесу может грозить от 4 до 12 лет лишения свободы.

Футболист уже нанял адвоката, чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси Кристобаля Мартелла.

На счету Дани 46 трофеев, он является самым титулованным футболистом в истории.

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