В схватке с американским баскетболистом команды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонардом потерпел поражение игрок клуба «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

22 января 2023 года в Далласе прошла встреча баскетбольных команд «Лос-Анджелес Клипперс»-«Даллас Маверикс». Завершилась игра в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 112:98 в пользу гостей паркета.

Самым результативным игроком встречи стал американский спортсмен Кавай Леонард, который набрал 30 очков. Словенскому баскетболисту противоположной команды Луке Дончичу не хватило одного очка, чтобы сравняться с американцем. Но Дончич в матче оформил дабл-дабл, который все равно не помог победе «Даллас Маверикс».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Нападающий команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс совершил новое достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).