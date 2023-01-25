К тренерскому составу екатеринбургского клуба «Уралочка-НТМК» присоседилась лучшая волейболистка XX века по версии Международной федерации волейбола (FIVB).

Новым тренером в команде «Уралочек» стала двукратная чемпионка мира и лучшая волейболистка XX века по версии Международной федерации волейбола (FIVB) Регла Торрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды Екатеринбурга.

Волейболистка Торрес рассказала, что пришла в FIVB и заявила о желании работать с командой «Уралочка». Ее стремление одобрили. Так, спортсменка сможет поработать в одном штабе с Николаем Карполем и помочь молодым кубинским девушкам в клубе, которые совсем недавно приехали в Россию.

До этого Регла работала в национальной сборной Кубы, а имя Николая Карполя там на слуху.

Также Торрес отметила, что екатеринбургской команде не хватает возможностей, настроя и агрессии, чтобы демонстрировать лучшую игру.

Клуб «Уралочка» воспитал много известных спортсменов. Сейчас команда также обладает сильными и перспективными игроками, добавила Торрес.

Торрес родилась на Кубе в 1975 году. В качестве игрока за сборную Кубы Торрес выиграла три Олимпиады, два чемпионата мира, два Кубка Мира. А в 2001 году FIVB признала ее лучшей волейболисткой XX века.