Саратовский волейбольный женский клуб «Протон» одержал сухую победу над командой «Липецк». Все три партии были в отыграны в пользу гостей.

21 января в рамках 16-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге «Липецк» принимал на свое площадке «Протон». Победу в матче одержали гости со счетом 3:0. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Все три раунда оказались для липецкого клуба проигрышными. А в третьем тайме и вовсе волейболистки смогли заработать 10 очков. Еще меньше очком девушки получали только в матче против челябинского «Динамо-Метару», там счет третьего тура был 9:25.

«Липецк» в турнирной таблице занимает последнее 14-е место с шестью баллами. Московское «Динамо» расположилось на лидирующей позиции с 42 очками.

Теперь 28 января в 17-м туре «Липецк» сыграют в Санкт-Петербурге с «Ленинградкой»

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