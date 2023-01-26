Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко забил свою 11-ю шайбу в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и по-прежнему остается без голевых передач.

26 января в Эдмонтоне завершилась встреча «Коламбус Блю Джекетс»-«Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась победой в пользу гостей площадки со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Спорт.

В схватке двух хоккейных команд отличился российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко. Он забил свой одиннадцатый гол в дебютном сезоне НХЛ, которым помог одержать победу команде в овертайме.

Напомним, что у хоккеиста нет ни одного очка за голевую передачу, только с помощью голов спортсмен набрал 11 очков. Также «Коламбус» прервал шестиматчевую победную серию «Эдмонтона».

В игре также отличились Бун Дженнер на 13-й минуте и Кент Джонсон на 63-минуте матча. У хозяев льда оформили гол Дерек Райан на 31-й минуте и Зак Хайман на 37-й минуте.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко был признан первой звездой встречи против «Чикаго Блэкхокс» 25 января.