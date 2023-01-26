В «Зеленом дерби» уфимский «Салават Юлаев» смог вырвать третью победу у казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

25 января в Уфе состоялась встреча «Салават Юлаев»-«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу одержали хозяева площадки со счетом 2:1. Для уфимского клуба это третья победа в «Зеленом дерби» над «Ак Барсом». Об этом сообщает РИА Спорт.

В игре отличились у «Салават Юлаев» хоккеист Сергей Шмелев, который забросил шайбу в ворота «Ак Барса» на 22-й минуте, и Александр Хмелевский на 64-й минуте. У гостей льда один единственный гол исполнил Василий Токранов на 20-й минуте.

27 января «Салават Юлаев» примет череповецкую «Северсталь», а «Ак Барс» сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что команда «Ак Барс» одержала победу над хозяева льда «Трактор» 24 января.