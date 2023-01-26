Американский баскетболист команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард набрал 60 очков в матче против «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи 26 января в Портленде стал американский разыгрывающий Дэмиан Лиллард. Ему удалось набрать за игру 60 очков. Об этом сообщает РИА Спорт.

Результатом противостояния «Портленд Трэйл Блэйзерс»-«Юту Джаз» в матче НБА стала победа хозяев паркета со счетом 134:124.

У гостей площадки самым результативным в команде стал Лаури Маркканена, который набрал 24 очка.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Нападающий команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс совершил новое достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Баскетболист набрал 46 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Лос-Анджелес Клипперс». Спортсмен стал первым в истории НБА, кому удалось набрать не менее 40 очков в играх с каждой из 30 команд лиги.