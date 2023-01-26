Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал лидером спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону.

26 января в белорусском центре олимпийской подготовки «Раубичи» прошел пятый этап Кубка Содружества пр биатлону, первое место в котором занял российский спортсмен Эдуард Латыпов. Об этом сообщает РИА Спорт.

Биатлонистам нужно было преодолеть дистанцию в 10 км. Латыпов прошел дистанцию за 24 минуты 18,1 секунды и допустил один промах на двух огневых рубежах.

Второе место на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону занял россиянин Даниил Серохвостов, который отстал от лидера на 16,5 секунды, совершив один промах. а третье место досталось спортсмену из Белоруссии Антону Смольскому, который задержался на 17,2 секунды, и также допустил один пропах.

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах с участием спортсменов из России и Белоруссии завершится 29 января.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Биатлонист Антон Бабиков стал лидером суперспринта на пятом этапе Кубка России.