Серия буллитов для новосибирской команды «Сибирь» закончилась победой над владивостокским клубом «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

26 января во Владивостоке состоялась игра «Сибирь»-«Адмирал». Только в серии буллитов команды смогли выявить победителя встречи. Сибиряки обыграли хозяев льда со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Спорт.

Основное время закончилось для команд ничьей, но в серии буллитов двумя точными шайбами от Александра Шарова «Сибирь» победила.

В игре также отличились у сибиряков Егор Спиридонов на 24-й минуте и Тэйлор Бек, который отправил шайбу в ворота на 31-й минуте. У хозяев площадки голы забили Либор Шулак на 46-й минуте и Николай Чебыкин на 55-й минуте матча.

На льду не обошлось и без рекордов. Либор Шулак в нынешнем сезоне КХЛ заработал 32 очка, тем самым поставил клубный рекорд «Адмирала» по результативности за один сезон среди защитников.

«Сибирь» с 72 очками занимает первое место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, а «Адмирал» идет на седьмой строчке, набрав 61 очко.

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