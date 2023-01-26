Адвокат девушки, которая подверглась сексуальному насилию от самого титулованного экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса, надеется на тюремное заключение для злоумышленника.

Доверенное лицо жертвы прокомментировал случившееся и выразил свои «пожелания» в отношении бывшего футболиста сборной Бразилии. Так, адвокат надеется, что Алвеса посадят в тюрьму. Об этом сообщает Чемпионат.

Напомним, что спортсмена обвиняют в действиях сексуального характера по отношению к девушке, которая предпочла остаться в анонимном статусе для прессы. Сначала Дани путался в показаниях, назвав три разные версии происходящего, но расследование уголовного дела поставило «все точки над i».

Так, следователи провели экспертизу биоматериала, который был обнаружен на теле жертвы, также сняты отпечатки пальцев, а сама девушка была осмотрена врачами. В медицинском учреждении подтвердили следы насилия и борьбы.

Также футболиста уже отказались выпускать под залог из-под стражи, что для адвоката потерпевшей является хорошим знаком. Да и само рассмотрение дела и то, что изнасилованную услышали — большое и значимое достижение в кругу знаменитостей, поделился своим мнением юрист.

Так, 39-летнему футболисту Дани Алвесу грозит срок от 4 до 12 лет.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что нападающий «Сельты» Санти Мина получил четырёхлетний тюремный срок за изнасилование женщины в 2017 году.