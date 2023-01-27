Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 шайб в списке снайперов Национальной хоккейной лиги за всю ее историю.

27 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась игра между командами «Вашингтона» и «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился лидерством хозяев льда со счетом 3:2. Об этом сообщает Чемпионат.

Форвард и капитан «Вашингтона» в очередной раз отметился в матче НХЛ. Россиянин забил свою 223 шайбу в рамках первых периодах регулярных матчей НХЛ. Таким образом, Овечкин расположился на пятой строчке рейтинга вместе со Стивом Айзерманом.

Лидирующую позицию в забитый шайбах первых периодах регулярных матчей НХЛ занимает Уэйн Гретцки, у которого на счету 241 забитый гол.

Александр Овечкин продолжает вплотную подходить к рекорду Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Теперь отставание российского форварда и канадца составляет 82 шайбы.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в Национальной хоккейной лиги побит очередной рекорд. Его автором стал российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который смог превзойти канадца Уэйна Гретцки в забитых шайбах в гостевых матчах.