Команда «Атлетико» не смогла пройти в полуфинал Кубка Испании по футболу после встречи с «Реалом».

26 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прошла встреча «Реал»-«Атлетико» в рамках 1/4 финала розыгрыша Кубка Испании по футболу. В дерби победу в дополнительном времени одержал клуб «Реал». Команда пробилась в 1/2 финала со счетом 3:1.

Основное время матча счет был равный — 1:1. На 12-й минуте забил мяч в ворота «Реала» Альваро Мората, и только на 79-й минуте Родриго смог забросить ответный гол.

В дополнительное время «Реал» решил усилить натиск. На 104-й минуте игры гол забил Карим Бензема, а после него на 120-й минуте Винисиус Жуниор.

Жеребьевка команд на полуфинал состоится позже.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Роналду и Месси встретились на одном поле спустя два года и обменялись приветствующими голами в товарищеском матче.