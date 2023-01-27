Московский «Спартак» переиграл болгарский «Ботев» в товарищеском матче на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), забив гол почти под конец основного времени игры.

27 января в ОАЭ завершился товарищеский матч, в котором принимали участие футболисты команды «Спартак» и спортсмены «Ботев». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. Об этом сообщает РИА Спорт.

Единственный мяч, который смог попасть в ворота, исполнил нападающий «Спартака» Павел Мелёшин. Вырвать преимущество получилось на 67-й минуте матча.

Столичный «Спартак» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда отыграла 17 туров и набрала 36 очков.

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