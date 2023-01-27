Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третий звездой встречи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

27 января в Тампе на своем льду «молнии» принимали «Бостон Брюинз». Игра завершилась поражением гостей площадки со счетом 2:3. Об этом сообщает РИА Спорт.

Россиянин Никита Кучеров признан третий звездой встречи «Тампа-Бэй Лайтнинг»-«Бостон Брюинз», совершив три результативные передачи. Также хоккеист смог достичь отметки в 50 ассистов, что является рекордом в НХЛ сезона 2022/23. Кучеров один из первых, кто смог достичь такого результата.

Также в игре отличились заброшенными шайбами Брэйден Хагел на 11-минуте, Брэйден Пойнт на 41-минуте и Виктор Хедман на 54-й минуте матча. Бостонцы забили два гола, которые принадлежат Брэду Маршану и Павлу Заха.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 82 шайб в списке снайперов Национальной хоккейной лиги за всю ее историю.