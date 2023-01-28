Умер трехкратный чемпион мира по самбо Александр Михайлович Пушница. Ему было 73 года.

На 74-м году жизни скончался Трехкратный чемпион мира по самбо Александр Пушница. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

Также сообщается, что спортсмен последние годы провел в борьбе с онкологическим заболеванием.

Всероссийская федерация самбо выражает выражает соболезнования родным и близким Александра Михайловича.

Спортсмен родился 1 ноября 1949 года в Новосибирской области. Александр Михайлович является заслуженным мастером спорта СССР по самбо. Александр Пушница также стал три раза обладателем чемпионства мира по самбо — 1974, 1979 и 1983 год. В 1976 и 1984 года стали для спортсмена победными Европе. Пушница становился девять раз чемпионом СССР, а также трехкратным победителем Кубка мира. Трехкратный чемпион Спартакиады народов СССР, семикратный чемпион России по самбо, серебряный призер первенства мира в 1981 году, чемпион Европы среди ветеранов в 1997 году и капитан сборной СССР по самбо в период с 1975 по 1987 года.

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