Хоккейная команда «Ак Барс» с разгромным счетом одолела на своем льду челябинский «Трактор». Дубль Галиева и четыре очка от Шипачева помогли «Ак Барсу» завладеть полным преимуществом на площадке.

29 января в Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ошеломляющую победу над гостями льда «Трактор» смогли одержать хоккеисты «Ак Барса». Игра завершилась счетом 6:0. Об этом сообщает Чемпионат.

Первый период игры обошелся без забитый шайб, но во втором тайме встречи игроки разогнались. Первый гол оформил капитан и центральный нападающий «Ак Барс» Вадим Шипачёв. На 11-й минуте шайбу в ворота соперника отправил Станислав Галиев с передач Вадима Шипачёва и Александра Радулова.

Третий период начался с гола от Кирилла Петрова. Снова с передачи капитана «Ак Барса» и Александра Радулова шайбу отправляет в ворота Дмитрий Кагарлицкий на 9-й минуте. На 16-й минуте третьего тайма Александр Радулов отправил пятую шайбу в ворота «Трактора», а последний шестой гол забил Станислав Галиев.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что серия буллитов для новосибирской команды «Сибирь» закончилась победой над владивостокским клубом «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26 января во Владивостоке.