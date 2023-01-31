Словенский баскетболист Лука Дончич помог «Даллас Маверикс» одержать победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

31 января состоялась встреча «Даллас Маверикс» с «Детройт Пистонс» в Далласе. Игра закончилась со счетом 111:105 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком «Далласа» стал баскетболист Лука Дончич, который смог набрать 53 очка за игру. Об этом сообщает РИА Спорт.

Также отмечено, что это пятая встреча в карьере, где Лука набирает более 50 очков в матче. Дончич встает по этому показателю в ряд с Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом.

У клуба «Детройт» самым результативным игроком стал нападающий Боян Богданович, который за матч набрал 29 очков.

На сегодняшний день, 31 января, «Даллас» расположился на седьмом месте турнирной таблицы НБА. На счету у команды 27 побед в 52 играх.

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