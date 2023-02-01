Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в ночном матче в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был признан третьей звездой дня.

В первый день февраля состоялся матч «Вашингтон Кэпиталз»-«Коламбус Блю Джекетс», в котором российского форварда Евгения Кузнецова признали третьей звездой дня НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на своем официальном сайте.

Игра завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:3. Именно Кузнецов забросил последнюю победную шайбу в ворота «Коламбусу» в овертайме. Также хоккеист отметился одной результативной передачей.

В команде «Вашингтона» также отличились американец Гарнет Хэтэуэй и дубль записал на свой счет Тревор ван Римсдайк. У «Коламбуса» голы забили Эндрю Пик, Джонни Годро и Эрик Робинсон.

Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин голов за встречу не оформил.

Также первой звездой дня в НХЛ признан нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо, а второе место досталось форварду «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле.

Евгений Кузнецов также выступал за сборную России на чемпионате мира 2012 года и стал первым чемпионом мира в составе национальной сборной.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что легенда хоккея Уэйн Гретцки готов посетить матч, где российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забьет шайбу, которая сможет побить его рекорд в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).