Вратаря «Спартака» Алексея Красникова удалили с площадки за удар клюшкой по лицу хоккеиста из команды «Сочи». Потасовка произошла в самом начале встречи в матче регулярного розыгрыша чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

31 января в столице прошел матч на стадионе «Мегаспорт». На ледовой площадке встретились команда «Спартак и клуб «Сочи». В матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ южане одержали победу над «Спартаком» со счетом 4:3. Об этом сообщает Чемпионат.

На льду произошло два удаления. В потасовке были замечены хоккеисты Алексей Красников, который защищает ворота «Спартака», и защитник Джоуи Кин.

Голкипера столичных Красникова отправили на 11-й минуте матча на скамейку до конца матча за дерзкий поступок. Вратарь нанес удар по лицу нападающему команды «Сочи» Артему Федорову. Судьи решили пересмотреть видео инцидента и приняли соответствующее решение в отношении хоккеиста. Также Кин на 7-й минуте был удален до конца игры за колющий удар.

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