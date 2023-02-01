В США отстранили от работы школьного тренера, которая приняла участие в матче юниорских команд Америки в образе 13-летнего подроста.

Как сообщает РИА Спорт со ссылкой на TMZ, школьный тренер сыграла в матче юниорских команд в США в образе 13-летнего ребенка.

Известно, что 22-летняя тренер хотела заменить таким образов отсутствующую на соревнованиях баскетболистку, которая не смогла посетить турнир. Тренер решила переодеться в форму и сыграть вместо нее на площадке.

После того, как видеозапись с матча стала доступна, раскрылся обман девушки, а после и вовсе она была уволена с оста тренера в учебном учреждении.

Родители девочек, которые принимали участие в турнире, предпочли отказаться в дальнейших соревнованиях сезона шальной лиги.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что словенский баскетболист Лука Дончич помог «Даллас Маверикс» одержать победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).