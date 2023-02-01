Одиннадцать результативных передач помогли баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу заполучить четвертое место в рейтинге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Первого февраля на паркете Нью-Йорка прошла встреча «Лос-Анджелес Лейкерс»-«Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Победу одержали гости площадки со счетом 129:123. Об этом сообщает РИА Спорт.

Американский форвард Леброн Джеймс за игру оформил трипл-дабл и набрал 28 очков за встречу. Также баскетболист сделала 10 подборов и исполнил 11 результативных передач, которые помогли Леброну оказаться на четвертой позиции в истории НБА по количеству результативных передач.

Самым результативным баскетболистом у команды хозяев стал Джелен Брансон, который набрал 37 очков. Дабл-Дабл в игре принадлежит двум спортсменам — Джулиусу Рэндлу и Айзеи Хартенштайну.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что словенский баскетболист Лука Дончич помог «Даллас Маверикс» одержать победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).