Психолог группы российского тренера по фигурному катанию Тамары Николаевны Москвиной оценила возможную проработку переживаний Олимпийской Чемпионки 2022 года Камилы Валиевой со специалистом.

В беседе с телеканалом МАТЧ! Виктория Борзенкова, которая является спортивным психологом в группе тренера Татьяны Москвиной, ответила на вопрос о возможной работе над психологической травмой фигуристки Камилы Валиевой со специалистом.

Виктория Борзенкова отмечает, что люди, которые болели за фигуристку, воспринимают ситуацию более ярко, чем сама спортсменка. И это касается не только травмирующей ситуации Камилы. По мнению психолога, чемпионка Европы правильно проработала ситуацию с Олимпийскими играми 2022 и оставила ее в прошлом.

В доказательство этому следуют дальнейшие выступления спортсменке на льду после неприятного инцидента. Виктория Брозенкова уверена, если фигуристка вышла на площадку и откатала программу, которая была посвящена событиям Олимпиады, то у Камилы все хорошо.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка в одиночном катании Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года.