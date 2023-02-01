Омская команда «Авангард» после трех поражений в сезоне от владивостокского «Адмирала» одержала победу над соперником в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

1 февраля во Владивостоке состоялась четвертая встреча «Авангард»-«Адмирал», где первые впервые в сезоне смогли одолеть хозяев льда. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Спорт.

Победную шайбу у гостей площадки в серии буллитов забросил Рида Буше на 65-й минуте игры. Также у «Авангарда» отличились форварды Арсений Грицюк на 4-й минуте матча отправил шайбу в ворота «Адмирала»,, и Владимир Ткачев на 16-й минуте. У «Адмирала» шайбы забросили Антон Берлёв на 4-й минуте и Павел Шэн на 34-й минуте матча.

Сейчас «Авангард» занимает четвертую позицию в рейтинге КХЛ, а «Адмирал» расположился тремя строчками ниже.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что нижегородское «Торпедо» в серии буллитов превзошло петербургский СКА в рамках регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги(КХЛ).