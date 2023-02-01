Выпущенный условно-досрочно из-под заключения российский нападающий Александр Кокорин отметил, что «каждый нормальный» мужчина должен отсидеть.

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился своим впечатлением после освобождения из-под тюремного заключения по УДО. Футболист считает, что каждый уважающий себя мужчина должен хоть раз в жизни отсидеть. Также спортсмен добавил, что заключение и проведенное время за решеткой подарили ему огромный опыт. Об этом сообщает РИА Спорт.

Напомним, что Кокорин был призван к ответственности по статьям о побоях и хулиганстве. Осенью 2018 года Александр был арестован, а весной 2019 года суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. По УДО футболист смог выйти уже через пять месяцев.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что самый титулованный футболист Дани Алвес высказался насчет своего мнения о заключении под стражей.