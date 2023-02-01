Новосибирский «Локомотив» переиграл «Динамо-ЛО» в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу.

1 февраля в Новосибирске состоялась встреча волейбольных команд. Друг с другом состязались новосибирская команда «Локомотив» и клуб из Ленинградской области «Динамо-ЛО». Результатом матча 21-го тура чемпионата России по волейболу стала победа «Локомотива» со счетом 3:2. Об этом сообщает РИА Спорт.

Команда динамовцев занимают седьмое место в турнирной таблице рейтинга чемпионата России. Команда потерпела третье поражение подряд. Команда «Локомотив» расположилась на четвертой позиции рейтинга.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что 28 января завершилась центральная встреча волейбольных команд «Зенит»-«Локомотив» в рамках 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Превосходство в игре продемонстрировала новосибирская команда, захватившая лидерство в тай-брейке.