Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился тайной фразой, которую прошептал защитнику сборной южноамериканцев Гонсало Монтьелю перед пенальти в рамках финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал, что же он такого сказал Гонсало Монтьелю, что тот забил гол с пенальти и привел команду к победе на Чемпионате Мира 2022 по футболу в Катаре. Об этом сообщает Чемпионат.

Футболист точно не помнит, что именно было сказано. Фраза, отправленная защитнику перед решающим голом, значило примерно это — нужно забить и закончить наши страдания.

Также Месси добавил во время эфира на радио Urbana Play, что искренне просил бога о помощи, как делал это на протяжении всей своей жизни.

Напомним, что сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Франции, которые на момент чемпионата были действующими чемпионами.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что что Месси и Роналду впервые за два года встретились на футбольном поле и обменялись голами в матче «ПСЖ» и сборной Эр-Рияда.