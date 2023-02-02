С самого титулованного футболиста в истории Дани Алвеса хотят взыскать компенсацию в пять миллионов долларов за нарушение договора с мексиканским футбольным клубом «Пумас».

Руководство футбольной мексиканской команды «Пумас» подбавляют «жару» в жизнь Дани Алвеса. Клуб хочет взыскать неустойку со спортсмена за несоблюдение правил. Об этом сообщает РИА Спорт.

Сумма компенсации достигает пяти миллионов долларов. В январе «Пумас» расторг с футболистом контракт, так как Дани Алвес попал под следствие и его обвиняют в насильственных действиях по отношению к девушке. Сейчас Дани грозит до 12 лет тюремного заключения.

В контракте был пункт, который предусматривал немедленное расторжение договоренности между командой и футболистом, а также компенсацию, если Дани будет замечен в скандалах и совершении преступлений.

Руководство «Пумас» оставляет за собой право предпринять любые юридические действия, вплоть до обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА).

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