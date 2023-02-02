Защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос реализовал самый дальний гол за всю историю турнира Кубка Германии. Но ошеломляющий гол прилетел в свои же ворота.

1 февраля прошла встреча «Штутгарт» и «Падерборн» в матче Кубка Германии сезона 2022\23. На поле был исполнен автогол, который стал самым дальним в истории чемпионата. Греческий защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос реализовал 48-метровый автогол. Об этом сообщает Чемпионат.

Несмотря на инцидент, команда «Штутгарта» смогла переиграть соперников и выйти в 1/4 финала Кубка Германии сезона 2022\23 со счетом 2:1. Кто знает, может быть мачт закончился 2:0, если бы футболист не совершил такую оплошность.

На видео показано, как к Константиносу Мавропаносу подбегает футболист из «Падерборн» и провоцирует греческого спортсмена отдать сильный пас к своим воротам. Голкипер «Штутгарта» не успевает за мячом, и судьи подают свисток о том, что был реализован мощный автогол.

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