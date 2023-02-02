Руководство московского хоккейного клуба «Динамо» и форвард Максим Джиошвили продлили контракт о сотрудничестве.

На официальном сайте московской команды по хоккею «Динамо» появилась информация о том, что нападающий Максим Джиошвили и руководство продлили соглашение о сотрудничестве сроком на два года.

Максим Джиошвили первый раз сыграл в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в феврале 2016 года. Тогда хоккеист выступил за «Витязя» в финальном матче чемпионата КХЛ против «Северстали».

На протяжении последних четырех сезонов Джиошвили выступал за петербургское «Динамо», а в межсезонье сумел пробиться в основной состав московских бело-голубых. Сейчас на счету Максима 52 две встречи в нынешнем сезоне КХЛ, в которых спортсмен смог набрать 24 очка.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в Америке спрогнозировали, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретски по количеству забитых шайб в регулярных матчах чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).