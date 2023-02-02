Чемпион мира по футболу Рафаэль Варан завершает свою карьеру в составе национальной команды Франции.

Как сообщает РИА Спорт со ссылкой на издания Le Parisien, чемпион мира по футболу центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан принял решение прервать свою карьеру в команде.

Спортсмен в возрасте 29-лет сообщил, что находится не в лучшей физической и психологической форме. Еще одной причиной для ухода стала семья. Футболист клуба «Манчестер Юнайтед» хочет проводить с родными больше времени.

Отмечается, что еще на Чемпионате Мира по футболу в Катаре, где Франция заняла второе место, уступив сборной Аргентины, футболист заметил разрыв поколений в команде. Также на решение завершить карьеру повлиял уход из спорта голкипера Франции Уго Льориса.

Рафаэль Варан стал чемпионом мира по футболу в 2018 году в России, когда мировое первенство оказалось в руках национальной команды Франции.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился тайной фразой, которую прошептал защитнику сборной южноамериканцев Гонсало Монтьелю перед пенальти в рамках финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.