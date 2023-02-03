Московский «Спартак» переиграл «Ростов» в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидерство среди футбольных команд смогли выявить только серии пенальти.

В Абу-Даби проходит чемпионат Зимнего кубка Российской премьер-лиги, в котором 2 февраля московский «Спартак» и «Ростов» встретились на поле. Основное время игры завершилось счетом 0:0. Лидерство пришлось выявлять в серии пенальти. Об этом сообщает РИА спорт.

Так, «красно-белые» в серии пенальти обыграли «Ростов» со счетом 2:1. В футбольном состязании 11-метрой реализовал у «Ростова» полузащитник Данила Сухомлинов, а у команды победителей форварды Александр Соболев и Кейта Бальде.

6 февраля состоится игра «Спартак»-«Краснодар», а «Ростов» встретится с «Сочи».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос реализовал самый дальний гол за всю историю турнира Кубка Германии. Но ошеломляющий гол прилетел в свои же ворота.