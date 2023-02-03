Англоязычное интернет-издание The Athletic составило рейтинг лучших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), куда пошел российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в рейтинг лучших игроков в истории НХЛ. Рейтинг был составлен изданием The Athletic. Об этом сообщает Чемпионат.

Так, Овечкин был удостоен шестого места в списке выдающихся хоккеистов НХЛ из сотни игроков. Стоит напомнить, что Александр отстает от легендарного канадца Уэйна Гретцки на 82 шайбы в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата. Сейчас на счету у россиянина 812 голов.

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отмечает, что в свои 37-лет Овечкин более продуктивный хоккеист и вовлеченный игрок, чем был в молодости. Также Овечкин играл за сборную России на Олимпийских Играх в 2006 году в Турине.

Отметим, что на 26 месте рейтинга The Athletic расположился россиянин Евгений Малкин, за ним на 33 месте Сергей Фёдоров, далее на 36 месте Павел Буре. Также на 43 позиции Павел Дацюк, Никита Кучеров на 72 строчке, следом на 79 месте Андрей Василевский и замыкают рейтинг среди россиян Александр Могильный с 89 строчкой и на 95 месте Сергей Зубов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в Америке спрогнозировали, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретски по количеству забитых шайб в регулярных матчах чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).