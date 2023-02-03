Баскетбольная команда «Локомотив-Кубань» переиграла хозяев паркета УНИКС в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

2 февраля в Казани прошла встреча баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Результатом встречи стала победа гостей площадки со счетом 103:70. Все четыре тайма игры гости держали преимущество за собой. Об этом сообщает РИА Спорт.

У «Локомотив-Кубань» самым результативным баскетболистом стал Джейлен Барфорд, который принес команде 22 очка. У казанского клуба столько же очков набрал Винс Хантер.

Южане смогли прервать 9-матчевую победную серию казанцев в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» находится на четвертой строчке рейтинга с 14 победами и 10 поражениями, а УНИКС занимает вторую позицию в таблице с 21 победой и 3 поражениями.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что 1 февраля петербургская команда «Зенит» превзошла на своем паркете московский клуб МБА в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.