Хабаровский «Амур» впервые в сезоне 2022/23 в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл омский «Авангард».

В Хабаровске на своем хозяйском льду «Амур» переиграл омский «Авангард» со счетом 3:2. Это первая победа хабаровских хоккеистов в нынешнем сезоне КХЛ. Об этом сообщает РИА Спорт.

Игра из основного времени со счетом 2:2 перешла в серию буллитов, где «Амур» показал свое преимущество. Автором реализованного победного гола стал Сергей Дубакин.

Также в игре отличились на 16-й минуте хоккеист «Амура» Станислав Бочаров и Никита Гребенкин, который отправил шайбу в ворота «Авангарда» на 28-й минуте. У гостей льда голы забили Рид Буше на 6-й минуте и Корбэн Найт на 59-й минуте матча.

«Амур» в рейтинге Восточной конференции КХЛ занимает восьмую строчку, набрав 61 балл и отыграв 58 матчей. «Авангард» находится на второй строчке с 71 баллами и 58 проведенных встреч.

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