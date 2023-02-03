«Оренбург» и самарские «Крылья Советов» не смогли выяснить на футбольном поле, чья команда одержит победу и сыграли в ничью.

3 февраля в Турции прошла встреча «Оренбург» и «Крылья Советов». Результатом матча стал счет 3:3. Об этом сообщает Чемпионат.

Известно, что сначала преимущество на поле удерживали оренбургские футболисты, но начиная с 72-й минуты матча «Крылья Советов» смогли сократить отставание и добились равного результата. Три гола самарцы смогли забить за шесть минут.

В игре отличились забитыми мечами в ворота соперника форвард «Оренбурга» Владимир Обухов, защитник Данил Капустянский и Владимир Полуяхтов. В составе «Крыльев Совета» почти в последние минуты активизировались Дмитрий Цыпченко, Никита Салтыков и Амар Рахманович.

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