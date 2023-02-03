Баскетбольная команда «Нижний Новгород» не смогла сокрушить ЦСКА в рамках мачта второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

2 февраля в Нижнем Новгороде прошла встреча баскетбольных команд «Нижний Новгород» и ЦСКА. Гости площадки смогу переиграть хозяев со счетом 89:70. Примечательно, что два тайма из четырех были сыграны вничью. Но команда ЦСКА, которая еще ни разу не проиграла в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, добилась своей 24 победы на чемпионате. Об этом сообщает РИА Спорт.

В игре отличился баскетболист ЦСКА Алексей Швед, который оформил в кольцо добл-дабл и заработал 21 очко и сделал 13 передач. У хозяев паркета результативным игроком стал Драган Апич, набравший 16 очков за встречу.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что баскетбольная команда «Локомотив-Кубань» переиграла хозяев паркета УНИКС в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.